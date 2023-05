VIDÉO - Impôts : pourquoi malgré la baisse, le pouvoir d'achat n'augmente pas

Isabelle Becciu est esthéticienne. Avec son mari, ils gagnent 4000 euros net par mois. Deux salaires, un revenu confortable, et pourtant à la fin du mois, c’est compliqué. "Tout augmente, et on n'a pas forcément d'aides à côté. À chaque fois, on doit donner, donner, donner...", déplore-t-elle face à notre caméra, dans le reportage du 20H de TF1 visible en tête de cet article.

Difficile aussi pour Sylvie Lemoine, une cliente d’Isabelle. Elle vit seule, touche 2500 euros net et verse 250 euros tous les mois aux impôts.