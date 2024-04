VIDÉO - Impôts 2024 : ces astuces qui font baisser la note

La campagne de la déclaration de revenus est ouverte depuis jeudi pour des millions de contribuables français. Pour que la douloureuse le soit un peu moins, le 20H de TF1 vous propose quelques conseils.

Déclarer ses revenus avec des cases préremplies, c'est souvent la tentation de se laisser porter, et il y a ceux qui signent seulement, sans ne rien compléter. Pourtant, à y regarder de plus près, il y a quelques cases qui peuvent vous faire faire des économies. Le 20H de TF1 vous en présente certaines, alors que la campagne de déclaration pour les revenus de 2023 s'est ouverte jeudi 11 avril.

D'abord, si vous faites garder votre enfant à domicile ou à la crèche. "Aujourd'hui on peut en effet récupérer 50% des montants bruts qu'on verse à la personne qui vient garder les enfants", rapporte un passant. Mais il n'y a pas que les assistantes maternelles. Par exemple, si un jardinier vient tailler votre haie, la moitié de la somme versée peut être déduite de vos impôts, dans la limite de 100.000 euros dépensés.

Déduction sur les travaux de rénovation énergétique ou les dons

Il existe une autre déduction à ne pas oublier : celle des travaux de rénovation énergétique, si vous avez fait calfeutrer des fenêtres, ou changer un chauffe-eau par exemple. D'autant que cette année, le plafond a augmenté. S'il était de 10.700 euros en 2023, ce sont aujourd'hui 21.400 euros qui peuvent être déduits de vos revenus.

Autre moyen de baisser vos impôts : la générosité. Pour un don de 100 euros pour une association d'intérêt général, vous récupérez 66 euros, voire 75 euros pour la Fondation du patrimoine ou les associations qui œuvrent auprès des plus démunis.

Alors, comment faire si vous avez oublié de renseigner ces sommes ? "On peut rectifier autant de fois que nécessaire jusqu'à la date limite du dépôt de la déclaration. En revanche, passé cette date, on attend d'avoir l'avis d'imposition, et à partir de mi-août jusqu'à mi-décembre, on pourra refaire une nouvelle déclaration en ligne", explique Me Jenna Scaglia, avocate fiscaliste au barreau de Paris. Cette année, vous pouvez même faire ou modifier votre déclaration depuis votre téléphone. Vous avez jusqu'à fin mai ou début juin selon votre département.