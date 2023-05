Dois-je remplir la déclaration de revenus de mon père, décédé cette année ? Le 20H vous répond

Mon père est décédé cette année. Dois-je remplir sa déclaration de revenus ?

Oui, "dans les délais de droit commun", nous indique le site de la direction générale des finances publique. Autrement dit, c’est le même calendrier que pour les contribuables "vivants". Vous pouvez le consulter ici, selon votre numéro de département.

"Votre père va être imposé sur ses revenus du 1er janvier 2023 à la date de son décès", nous explique Hervé Chambeau, clerc de notaire. Ça peut sembler cynique, mais c’est la loi. Et c’est vous, son héritier, qui allez devoir vous acquitter du solde de l’impôt sur le revenu. "Les comptes bancaires du défunt vont être bloqués à sa mort. Donc en général, les héritiers payent et avancent le solde et c’est ensuite déduit de la succession", ajoute François Lemée, notaire à la retraite.

Attention, si c’est votre conjoint qui est décédé, vous devrez remplir deux déclarations, l’une pour vous et l’autre pour votre conjoint.