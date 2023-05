Pourquoi la case sur la redevance télé a-t-elle disparu de ma déclaration ? Le 20H vous répond

Pourquoi la case sur la redevance télé a-t-elle disparu de ma déclaration ?

Parce que la taxe en question a été supprimée l’année dernière "et n’a pas encore été remplacée par un autre impôt", nous confirme-t-on au cabinet de Bruno Le Mairie, ministre de l’Économie et des Finances. Cette suppression concerne à la fois les particuliers et les professionnels, comme le rappelle la direction générale des finances publiques.

Pour les particuliers nostalgiques, "c’était la case 0RA de la déclaration", rappelle Olivier Bertaux, juriste fiscaliste pour l’association Contribuables Associés. "L’administration fiscale considérait, par défaut, que les Français possédaient un téléviseur, il fallait décocher la case en question", poursuit-il.

"Cela représente une économie de 138 euros par an en France métropolitaine ou de 88 euros en Outre-Mer", peut-on lire sur le site du service public. Jusqu’en 2022, 23 millions de foyers payaient cette taxe destinée à financer l’audiovisuel public.