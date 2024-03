Pourquoi la taxe foncière va encore grimper en 2024

La taxe foncière va de nouveau augmenter, a déjà annoncé le gouvernement. C'est ensuite au tour des municipalités d'annoncer leur propre hausse. Mais pourquoi cette taxe ne cesse-t-elle de grimper ?

Quelle augmentation va-t-on encore lui annoncer ? Jean-Pierre, propriétaire, le constate depuis des années : la taxe foncière est de plus en plus chère. Une hausse qui s'est accélérée depuis 2019. "Effectivement, une augmentation de 20% en 5 ans", observe-t-il. Une taxe qui va augmenter à nouveau en 2024. Pour son 200 mètres carrés, à Sceaux, en Île-de-France, il paiera presque 200 euros de plus. Et pour vous ?

Une hausse de 3,9% a déjà été annoncée par l’État. Les communes, elles, ont jusqu'au 15 avril pour décider d'une augmentation supplémentaire. Certaines ont déjà tranché. À Nancy (Meurthe-et-Moselle), les propriétaires verront leur facture augmenter de 8,5%. Ce sera +7,9 % à Wambrechies (Nord) ou encore +8 % à Saint-Étienne (Loire). À Meaux (Seine-et-Marne), la taxe foncière augmentera de 6,8 %, soit 69 euros de plus en moyenne par habitant.

En dix ans, la taxe foncière moyenne des Français a augmenté de 26%

"Bien sûr que c'est une mauvaise nouvelle puisque la taxe foncière est déjà très élevée. Donc, ça continue de progresser", déplore un habitant. Une femme, elle, se montre plus compréhensive : "Bien sûr, il faut réaménager la ville. Donc, au bout d'un moment, je pense qu'il faut passer par une augmentation de la taxe foncière."

En 2023, une municipalité sur sept avait choisi d'augmenter son taux d'imposition. Un moyen de compenser la suppression de la taxe d'habitation. "De plus en plus, les collectivités prennent en charge des missions qui relevaient de l’État. Par exemple, nous, il y a une dizaine d'années, nous n'avions pas du tout de police municipale", explique Isabelle Drancy, adjointe (SE) au maire de Sceaux, déléguée aux Finances et à la Commande publique.

