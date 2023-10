VIDÉO - Être rémunéré pour dénoncer une fraude fiscale : le dispositif bientôt gravé dans le marbre

Dénoncer un fraudeur au fisc en échange d'argent, y êtes-vous favorable ? Pas sûr, si l'on en croit les personnes croisées ce jeudi matin sur le marché de Boulogne-Billancourt par le JT de TF1. "Ce n'est pas du tout dans ma mentalité. Je trouve ça même grave qu'on nous demande des choses comme ça", s'offusque une mère de famille dans la vidéo en tête de cet article. "Non, la délation, je ne peux pas. Ça rappelle trop ce qui s'est passé pendant la guerre", renchérit un retraité.

Tandis qu'un commerçant refuse catégoriquement : "Je ne peux pas dénoncer des gens, vous vous rendez compte où on va", dit-il, tout en ajoutant qu'il faut "récupérer cet argent" mais que "c'est à l'État de faire ce travail lui-même". D'autres sont prêts à transmettre des informations, mais un peu à contrecœur. "Je pense que je ferais quelque chose. Je parlerai", affirme une jeune femme. Avec une nuance tout de même, elle avoue que ce serait avant tout pour la justice et non pour l'argent.