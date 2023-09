VIDÉO - Inflation : chez le garagiste aussi, une facture toujours plus élevée

Étienne vient de faire remplacer les quatre pneus de sa voiture, comme on le voit dans le reportage en tête de cet article. Mais une fois la facture entre les mains, il constate que le coût total se situe 50 euros plus haut qu'il y a trois ans. Révision, réparation, le passage chez le garagiste coûte nettement plus cher que l'an dernier : plus 8% en moyenne. Pourquoi une telle hausse ? Avec l'inflation, le prix de chacune des pièces détachées s'est envolé. Même la peinture est 9% plus chère qu'en 2022.