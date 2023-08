J'ai crevé mes pneus sur l'herse anti-recul d'une station-service, ce dispositif est-il légal ? Le 13H à vos côtés

Sur la route des vacances, Eric du Portel dans le Pas-de-Calais s’arrête dans une station-service. Problème : il se trompe de file de carburant et fait marche arrière. Il crève les quatre pneus de son véhicule sur une herse anti-recul. Ce dispositif est-il légal ?

C’est une mésaventure qui arrive bien plus souvent qu’on ne le pense. De plus en plus de stations-service sont équipées de ce système de herse anti-recul. Pour elles, le but est simple, éviter les vols de carburants. Des gens peu scrupuleux ont en effet eu l’idée de remplir leur réservoir, avant de faire marche arrière pour éviter de passer par les caisses situées à la sortie.

D’où l’installation de ces herses anti-recul.

Le problème, comme dans le cas d’Eric, c’est quand on s’est simplement trompé de carburant. Bilan pour lui : quatre pneus crevés et une facture de 700 euros. Ces dispositifs sont-ils légaux ? Nous avons posé la question à deux avocats spécialisés dans le droit routier, ils sont unanimes : oui. Pour maître Michel Benezra, avocat spécialiste en droit routier, "en droit, une station-service est considérée comme une propriété privée ouverte au public".