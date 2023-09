VIDÉO - "J'ai cru bien faire" : une victime d'arnaque aux panneaux solaires témoigne

Les canicules estivales à répétition et la flambée des prix de l'électricité l'hiver dernier conduisent les Français à installer de plus en plus de panneaux solaires sur leurs toits : le nombre d'installations en autoconsommation individuelle a plus que doublé en deux ans, indiquent des chiffres diffusés par Enedis. Au total, au 30 juin 2023, la France comptait 325.939 autoconsommateurs d'électricité individuels, soit une progression de 77% par rapport à mi-2022, et un nombre d'installations particulières plus que doublé par rapport à celui de la mi-2021 (121.346). De quoi donner envie à d'autres de s'en faire installer.

C'est le cas de Sylvie, habitant dans la région de Toulouse, sollicitée par TF1 dans le reportage en tête de cet article. Elle regrette amèrement son choix et se sent abandonnée : "Je n'ai aucune explication sur comment ça marche, je ne sais même pas comment ça s'ouvre", dit-elle en montrant une installation sans la moindre balise explicative. L'entreprise derrière cette installation qui lui a coûté la modique somme de 39.500 euros est, depuis, aux abonnés absents, totalement injoignable, à son grand désarroi.