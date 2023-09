J'ai fait condamner mon garagiste mais il organise son insolvabilité : le 13H à vos côtés

Mais alors, que faire ? Il faut menacer le débiteur, par une lettre recommandée avec AR, d’une assignation en redressement judiciaire. En tant que créancier, vous en avez le droit. Bien souvent, le débiteur peut prendre peur, car il risque le redressement ou la liquidation de son entreprise et préférer régler sa créance.

"Mais si vous allez jusqu’au bout et que vous lancez la procédure, que la société est placée en redressement ou en liquidation, cela ne garantira en rien le paiement de votre créance, puisque vous ne serez absolument pas prioritaire", prévient Maître Granier.

Plus généralement, n’est-ce pas répréhensible d’organiser comme ça son insolvabilité ? L’organisation frauduleuse de son insolvabilité est un délit pénal, puni de 3 ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende. Sachez aussi que ce garagiste, à terme, risque des sanctions avec l’URSSAF ou le Trésor Public s’il mélange les comptes de son entreprise et ses comptes personnels.