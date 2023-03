J'ai fait grève plusieurs jours cette année, vais-je payer moins d'impôts ? Le 20H vous répond

J'ai fait grève plusieurs jours cette année. Vais-je payer moins d'impôts ?

C’est possible oui, si vous changez de tranche ! Une journée de grève entraîne toujours une retenue sur salaire – sauf rares exceptions. "L’employeur retient sur la paie du salarié une part du salaire et de ses éventuels accessoires. La retenue sur la rémunération doit être proportionnelle à la durée de l’arrêt de travail", peut-on lire sur le site du service public. Mécaniquement, vos revenus peuvent baisser, et potentiellement vos impôts aussi. Attention, toutefois, si vous touchez une compensation financière de la part d’un syndicat, via une caisse de grève par exemple : "Ces indemnités sont imposables à l’impôt sur le revenu, dans la même catégorie que les revenus qu’elles remplacent. Pour un salarié, dans la catégorie des traitements et salaires", nous alerte-t-on au Trésor public.

Cela repose sur la bonne volonté de chaque contribuable. "C’est au salarié de faire la démarche, et non aux organismes qui remettent ce don, car il n’existe aucun dispositif qui centralise ces informations et les transmet aux impôts", explique Romain Altmann, secrétaire général du syndicat CGT Info’com. À l’inverse, il nous confirme également que, sauf exception, les sommes que vous pouvez verser à ces caisses de solidarité ne sont pas déductibles de vos impôts. "Ce n’est pas comme un don à une association caritative ou à un parti politique. Pour le moment ! Nous essayons de changer la règle."