J'ai reçu une amende car un autre nom que le mien figurait sur mon billet SNCF, est-ce normal ? Le 13H à vos côtés

Dans "Le 13H à vos côtés", le JT de TF1 vous accompagne face aux problèmes que vous rencontrez au quotidien. Au menu du jour, une question sur des amendes reçues par des usagers de la SNCF, dont le nom ne figurait pas sur leur billet de train. Thierry Coiffier y répond sur le plateau de Marie-Sophie Lacarrau.

J’ai reçu une amende parce que ce n’était pas mon nom qui figurait sur mon billet SNCF. Est-ce normal ?

Des mésaventures vécues par des usagers de la SNCF ont récemment suscité de nombreuses réactions. Manon, par exemple, a voulu faire une surprise à son compagnon, en l'invitant en week-end à Lyon. Elle a donc réservé deux billets de train, mais à son nom, pour qu'il ne se doute de rien. Bilan au moment du contrôle à bord : 245 euros d’amende.

Il y a trois mois, une jeune Clermontoise est quant à elle montée à bord d’un TGV avec le ticket que sa maman lui avait acheté. Là-encore, l'addition est salée : 330 euros d’amende.

Dans les deux cas, les règles ont été appliquées à la lettre par les contrôleurs. "Les e-billets ou les billets imprimables SNCF sont nominatifs, personnels et incessibles", indique la compagnie ferroviaire. Toute personne ayant un billet qui n’est pas à son nom se trouve donc bien en situation irrégulière et peut recevoir une amende.

Mais alors, peut-on modifier le nom inscrit sur le billet ? "Il n’est pas possible de modifier le nom du passager. La seule solution, c’est d’annuler votre billet et en prendre en nouveau", nous répond la SNCF. Problème : des frais d’annulation sont susceptibles d'être appliqués et le prix du billet peut avoir changé entre-temps.

Il n’y a que sur les OUIGO, l'offre de TGV low cost, qu’il est possible de modifier l’identité du voyageur. Un changement gratuit si vous le faites dans l’heure suivant la commande. Passé ce délai, il vous coûtera 10 euros.

Sachez par ailleurs que "la présentation du billet doit être accompagnée par celle d’une pièce d’identité valable", faute de quoi vous risquez là aussi une amende. Outre une carte d’identité, un passeport ou un titre de séjour, sont acceptés : le permis de conduire, le permis de chasse ou encore la carte du combattant. Attention, la carte vitale, par exemple, n’est pas valable.

Idem si vous présentez une copie ou un scan de votre carte d’identité, qui ne sont pas acceptés non plus. Soyez donc vigilants !