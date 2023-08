J'ai reçu une amende de la SNCF, quels sont mes recours ? Le 13H à vos côtés

Que faire si je prends le train sans avoir eu le temps de me mettre en règle ?

Si vous n’avez pas composté votre billet, payé pour votre animal ou si vous êtes tout simplement monté dans le train sans billet, premier conseil : n’attendez pas, allez voir le contrôleur pour lui expliquer la situation.

Et si le contrôleur refuse d'être arrangeant et estime que je suis de mauvaise foi ?

Vous serez alors probablement verbalisé. Et le montant du PV varie de 20 à 150 euros pour les infractions les plus graves, par exemple si vous prenez le billet de quelqu'un d'autre ou si vous avez falsifié une carte de réduction. Dans ce cas, mieux vaut payer vite, voire tout de suite car cela vous évite de régler les frais de dossier de 50 euros et des sanctions plus lourdes.

Si j'ai effectivement été verbalisé, comment puis-je contester mon amende ?

Vous disposez de trois mois pour contester votre amende. Si vous contestez sans avoir payé initialement, et que votre recours auprès de la SNCF échoue, vous pourriez avoir une amende forfaitaire majorée, qui peut aller jusqu’à 375 euros.