VIDÉO - Jusqu'à 12% d'augmentation : vers des hausses record des mutuelles en 2024

Face à l'augmentation des complémentaires santé, le gouvernement hausse le ton. Le ministre de la Santé a jugé ces hausses "inacceptables", invitant les consommateurs à faire jouer la concurrence. En 2024, ces augmentations pourront atteindre les 12% pour certaines mutuelles.

En 2024, la facture du dentiste pourrait être aussi douloureuse qu'un arrachage de dent. Les prix des complémentaires santé devraient considérablement augmenter de 8 à 12% en moyenne, selon les prévisions des spécialistes. Des hausses à venir dénoncées par les assurés rencontrés par notre équipe. "C'est du racket", dénonce l'une d'entre eux, au micro du 20H de TF1.

Les professionnels constatent d'ores et déjà que les clients sont contraints de réduire leur couverture. Les modèles de lunettes les plus chers sont de moins en moins prisés. C'est aussi le constat chez David Hassan, gérant d'Optical Factory de Paris, où les modèles de lunettes les plus chers sont de moins en moins prisés. "Ils vont faire attention à leur budget et d'éviter d'avoir du reste à charge", explique-t-il.

Nos dépenses de santé évoluent à la hausse chaque année Éric Chenut, président de la fédération des mutuelles

Pour justifier ces hausses de tarifs, les organismes complémentaires pointent du doigt l'inflation, et des nettes hausses de dépenses de santé observées depuis la fin de la crise sanitaire. "Nos dépenses de santé évoluent à la hausse chaque année, du fait du vieillissement de la population et de l'évolution des technologies médicales", a détaillé Éric Chenut, président de la fédération des mutuelles.

Autre argument des mutualistes : l'évolution de la prise en charge des soins dentaires. Suite à des négociations avec les dentistes cette année, l'assurance-maladie ne rembourse plus que 60% de leurs honoraires (contre 70% auparavant), obligeant les complémentaires à augmenter leurs remboursements, pour que l'opération soit indolore pour l'assuré social.

Pour le ministère de la Santé, cela ne justifie toutefois pas une telle augmentation des tarifs. "Si on peut expliquer une hausse de 5 à 7%, ce qui est déjà important, les augmentations annoncées par certains organismes qui peuvent aller jusqu'à 12% sont inacceptables", a jugé Aurélien Rousseau.

Comment faire alors pour limiter l'impact sur ses factures ? Pour Stéphanie Duraffourd, porte-parole d'Assurland.com, il faut tout d'abord "faire attention à ses besoins". "Est-ce que j'ai besoin d'un renfort en optique ou d'hospitalisations ?", développe-t-elle, ajoutant qu'il faut "bien regarder le contrat et qu'il est bien adapté à son besoin en santé". Le gouvernement appelle par ailleurs les consommateurs et entreprises à faire jouer la concurrence : au-delà d'un an de contrat, on est libre de le rompre et d'en changer.