L'État peut-il revendre ma voiture mise en fourrière ? Le 20H vous répond

Ma voiture est à la fourrière. L’Etat peut-il la revendre si je tarde à la récupérer ?

Oui, et méfiez-vous parce que les délais sont assez courts ! "Vous avez entre 10 et 15 jours pour récupérer votre véhicule, selon l’âge et la valeur du véhicule", explique Jean-Baptiste Le Dall, avocat spécialisé en droit routier. Passé ce délai, l’Etat considère que vous l’avez abandonné, et peut le détruire ou le mettre en vente. C’est l’article L325-7 du Code de la route.

"Il est encore possible de sauver votre auto à ce stade, mais ça coûte très cher : frais de mise en vente, frais de mise en fourrière, frais de gardiennage", détaille Emilie Repusseau, secrétaire générale adjointe de la Fédération Nationale de l’Automobile.