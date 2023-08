La taxe sur les ordures ménagères va-t-elle baisser ? Le 20H vous répond

Mais pour satisfaire tout le monde, il faudra impérativement installer aussi des bacs collectifs, acheter des camions pour traiter tous ces déchets à part. "La récolte au porte-à-porte, c’est ce qui coûte le plus cher aux communes. Elles ont plutôt intérêt à installer un bac au bout de la rue, à côté des poubelles pour les emballages et le verre par exemple", nous explique-t-on à l’association Réseau Compost Citoyen, qui promet le compostage de proximité. Il faudra de toute façon former des agents pour gérer cette nouvelle filière. L’Agence pour la transition énergétique a chiffré le coût de cette obligation pour les collectivités : 10 euros par habitant en moyenne.

Est-il possible de revendre le compost ou les biodéchets, pour compenser et gagner un peu d’argent ? Non, interdiction de revendre du compost artisanal, "et même de le donner gracieusement à un voisin", regrette l’association Réseau Compost Citoyen. C’est une histoire de normes, et c’est la même règle pour les particuliers, comme pour les communes. "Une mairie doit impérativement passer par une entreprise spécialisée dans le compostage, ou mieux un méthaniseur : là, ça permet de transformer les biodéchets en biogaz, et ça, ça rapporte", conclut Nicolas Garnier, de l’association Amorce.