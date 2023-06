Le bonus réparation va-t-il vraiment doubler au 1er juillet ? Le 20H vous répond

J’ai entendu dire que le bonus réparation devait doubler au 1er juillet. Qu’en est-il ?

Finalement, c’est reporté, contrairement à ce qui a été annoncé au printemps dernier par le gouvernement. Rien ne change au 1er juillet prochain : vous touchez toujours une aide de 10 à 45 euros, suivant l’appareil que vous faites réparer : 10 euros pour un fer à repasser, 15 euros pour une tondeuse à gazon, 45 euros pour un ordinateur portable. Une trentaine d’appareils sont éligibles, tout est détaillé sur le site de l’un des éco-organismes qui distribuent ces aides.

Attention, "les produits encore sous garantie ne sont pas concernés par ce bonus, tout comme le remplacement d’accessoires ou si le problème résulte d’un usage non conforme de l’appareil", précise le site du service public. Autrement dit, vous devez utiliser votre appareil depuis plus de deux ans (la durée de la garantie légale de conformité) et certains types de pannes ne sont pas éligibles.