Le Livret A bloqué à 3% : LEP, assurances-vie... Vers quels placements faut-il se tourner ?

En janvier, cette épargnante a donc fermé son Livret A pour une assurance-vie, ce qui est beaucoup plus risqué. Là aussi, elle a fait un investissement de 1000 euros à 16% de rendement. Le gain qu'elle peut espérer - mais qui n'est jamais garanti - est de 160 euros sur un an. Comme la Bourse, la rémunération de ce type de placement est très attractive, mais vous pouvez perdre beaucoup.

"On doit investir de l'argent dont on n'a pas besoin pour vivre mais il y a du risque. Si par exemple on place 1000 euros, il y a un risque qu'on ne récupère que 900 euros", détaille Thomas Perret, fondateur de Mon Petit Placement.