Les commerçants qui imposent un minimum pour payer par carte en ont-ils le droit ? Le 20H vous répond

Peut-on m’imposer un montant minimum pour payer par carte bancaire ?

C’est un grand classique... qui est légal ! "Si vous acceptez la carte bancaire, vous pouvez imposer des conditions : par exemple, paiement en CB à partir d’un euro", précise la répression des fraudes.

On doit juste vous prévenir clairement avant le paiement, via un affichage au-dessus des caisses par exemple. Même obligation si vous refusez purement et simplement la carte bancaire.