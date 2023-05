Les impôts ont-ils augmenté ou baissé ces dernières années ?

Si vous gagnez entre 1500 et 2500 euros nets par mois, vous faites partie de ce qu’Emmanuel Macron appelle la "classe moyenne". Avez-vous l’impression de payer trop d’impôts ? Isabelle, par exemple, paye 2000 euros d’impôts par an. "Pour moi, c’est beaucoup", confie-t-elle au 13H de TF1, dans le reportage visible en tête de cet article. "Les salaires sont bas, faire les courses est de plus en cher, l'essence est chère, les loyers sont chers... Je ne suis pas riche et je n'ai pas d'aides", ajoute-t-elle.