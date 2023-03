Les panneaux d'interdiction des camping-cars sont-ils légaux ? Le 13H à vos côtés

Marceau, de Milhaud, dans le Gard, est camping-cariste. Il s’étonne de la présence dans certaines communes de panneaux interdisant le stationnement des camping-cars. Sont-ils légaux ?

Pour éviter les nuisances dans leur commune, des maires y interdisent purement et simplement le stationnement des camping-cars. Attention, on parle bien ici du stationnement, et non pas du camping. Si vous déballez votre table, vos chaises, votre barbecue, vous ne stationnez pas, vous campez. Ceci est strictement réglementé.

En revanche, si vous vous garez juste pour passer la nuit, c’est différent. Selon le Code de la Route, un camping-car appartient à la catégorie M1 (sauf s’il fait plus de 3,5 tonnes). Par conséquent, il est soumis aux mêmes règles qu’une voiture. Donc vous pouvez très bien vous garer sur une place de parking pour y passer la nuit. "Ces panneaux d’interdiction de stationnement sont pour la plupart illégaux", nous dit Daniel Laborit, membre du comité directeur de la FFCC (Fédération des campeurs, caravaniers et camping-caristes). "Nous menons depuis de longues années une bataille judiciaire contre les communes qui interdisent purement et simplement le stationnement des camping-cars, et nous obtenons fréquemment gain de cause devant les tribunaux administratifs. Il y a 40 affaires en cours."