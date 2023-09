VIDÉO - Lille : éviter les trajets en voiture peut rapporter de l'argent

Le programme s'appelle "Changer, ça rapporte", mais ça coûte aussi. Pour l'agglomération de Lille, le budget est de cinq millions d'euros, dont la moitié est payée par l'Europe et par l’État. Mais ils considèrent que la pollution et les bouchons coûtent bien plus chers. "Notre objectif, c'est d'effacer 6% du trafic. Sur l'A1, cela correspond à 600 ou 650 véhicules aux heures de pointe", projette Sébastien Leprêtre, vice-président (SE) de la métropole européenne de Lille (MEL), Nord en charge des mobilités et des transports publics. Ce bonus écologique va être testé pendant neuf mois avant, peut-être, d'être étendu. À Lille, on a envie de faire sauter durablement les bouchons.