VIDÉO - Le compteur Linky va-t-il vraiment limiter à distance notre consommation d'électricité cet hiver ?

Le compteur Linky est à nouveau au cœur des débats, avec la sortie d'un décret permettant de réduire la puissance électrique de certains foyers. Des internautes y voient déjà un contrôle à distance de notre consommation. Ont-ils raison de s'inquiéter ? Le 20H de TF1 leur répond.

Florian Philippot, le président du parti "Les Patriotes", fait partie des internautes suspicieux, expose Samira El Gadir sur le plateau du 20H de TF1. Il dénonce une "limitation de la puissance électrique de force et à distance de chez vous". Pour lui, c'est la "tiers-mondisation" de la France qui s'annonce, avec ce qu'il appelle un "test totalitaire".

Le décret auquel fait référence l'ancien député européen a été publié le 29 décembre dernier. Il concerne 200.000 foyers dans le Puy-de-Dôme, désignés pour participer à ce test à grande échelle. Pendant deux heures, leur compteur électrique Linky aura deux fois moins de puissance. L'État cherche ainsi des moyens d'éviter de procéder à des délestages en cas de crise énergétique. Une hypothèse de dernier recours pour soulager le réseau, qui occasionnerait des coupures programmées de deux heures, mais qui n'a jamais été réalisée jusqu'ici.

Le test n'est pas obligatoire

Mais deux points contredisent Florian Philippot. D'abord, ce test n'a rien d'obligatoire. Les clients seront prévenus trois semaines à l'avance, et ceux qui ne souhaitent pas participer à cette expérimentation peuvent la refuser, en se signalant à Enedis. Ceux qui accepteront de participer percevront une prime de dix euros.

Ensuite, le courant ne sera pas coupé à distance pendant ces deux heures. Les clients pourront continuer d'utiliser leur réfrigérateur ou leur box internet. Ils pourront même chauffer un plat au four à micro-ondes. Ce qui sera impossible en revanche, et pendant deux heures, c'est d'allumer le four traditionnel, en même temps que la machine à laver, des appareils trop énergivores. La puissance maximale sera de 3.000 watts.

Pourquoi Linky est-il souvent dans le collimateur des internautes ? Cela fait presque dix ans, depuis le début de son déploiement, que Linky est tantôt accusé de nous surveiller, tantôt de piloter notre consommation à distance. "C'est totalement faux", assure Samira El Gadir. Selon la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), qui protège nos données personnelles, Linky relève la consommation quotidienne du foyer, sans le détail de chaque appareil.

L'intérêt de Linky, c'est une facturation basée sur les consommations réelles et non plus sur des estimations. D'ailleurs, les compteurs Linky n'ont pas le droit de nous surveiller. Si on devait subir des coupures cet hiver, elles viendraient d'un réseau surchargé, et non pas du boîtier. Tout le monde serait concerné, Linky ou pas.

