VIDÉO - "Mon compte courant est à zéro" : les Français n'ont (presque) jamais autant joué les écureuils

"Le petit montant qui reste à la fin du mois, je le mets de côté" : comme les personnes interrogées dans la vidéo du 20H de TF1 ci-dessus, les Français jouent de plus en plus les écureuils. L'année dernière, près d'un cinquième de leurs revenus ont été épargnés, un record depuis 40 ans, à l'exception des années de pandémie de Covid-19. Actuellement, 547 milliards d'euros sont placés sur les livrets A et les livrets de développement durable des Français.

C'est notamment dû au fait que les placements garantis par l'État sont à leur meilleur taux depuis 15 ans : 3% pour le livret A et pour le livret de développement durable, et même 6% pour le livret d'épargne populaire, soumis à conditions de revenus. "Il y a encore un an, les taux de rendement de l’épargne à court terme étaient très faibles. Pour 0,5 ou 1%, je ne me pose pas trop la question, je laisse ça sur mon compte courant", explique Sophie Liotier, du site La finance pour tous.