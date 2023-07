Livret d'épargne populaire : moins connu que le Livret A, mais (toujours) plus rémunérateur

Quel livret faut-il favoriser ? Rappelons d'abord que le taux du Livret A va augmenter à 3,5 ou 4% au 1er août, selon les calculs des économistes. Celui du livret d'épargne populaire, lui, devrait passer de 6,1% à 5,6%.

Mais même dans cette configuration, la réponse reste claire : "C'est important que les ménages et les foyers les plus modestes envisagent le Livret d'épargne populaire en priorité et considèrent ensuite le Livret A comme une solution d'épargne", souligne dans le reportage de TF1 en tête de cet article Anne-Claire Bennevault, experte et fondatrice de la plateforme d'éducation financière "SPAK".