On me réclame 1800 euros pour une bosse sur un véhicule de location, que faire ? Le 13H à vos côtés

Bernard a récemment loué un fourgon. Malheureusement, cet habitant de Saint-Gourson (Charente) a fait une petite bosse sur le bas de caisse. Bien qu'à peine visible, il l'a signalée dès son retour à l'agence de location et fait un constat. Problème, quelques semaines plus tard, Bernard a reçu une facture de plus de 1800 euros à payer... alors que la réparation aurait coûté trois fois moins cher au garage. Que peut-il faire ?