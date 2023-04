Quels recours en cas de malfaçons dans la maison que j'ai fait construire ? Le 13H à vos côtés

En cas de litige avec un constructeur, il est possible de faire appel à un Médiateur de la consommation, qui doit être désigné dans le contrat. Le ministère de l’Économie indique sur son site la liste des médiateurs de la consommation référencés. À noter toutefois que nombreux sont ceux qui préfèrent se passer de cette étape, les délais à respecter étant très contraignants et les enjeux financiers importants.

"Le plus efficace, c’est de faire venir un expert", conseille Me Naudin. "Cela peut être un bureau d’études, un architecte. La prestation, au frais du particulier, coûte environ 1000 euros. Ce rapport sera un élément de preuve précieux quand il s’agira de saisir la justice." Et de fait, la prochaine étape, c’est justement de lancer une procédure en référé lors de laquelle le juge pourra ordonner une expertise judiciaire.

En fonction des conclusions du rapport, il y a plusieurs possibilités. "Il est peut-être judicieux de lancer une procédure participative. Les avocats des parties se rapprochent et concluent une convention de procédure participative qui vise à la résolution à l’amiable du litige", ajoute Me Naudin. Sinon, il est également possible de faire trancher le litige par le Tribunal judiciaire.