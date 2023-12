VIDÉO - MaPrimeAdapt' : mode d'emploi de cette nouvelle aide lancée le 1er janvier 2024

Une nouvelle aide financière nommée MaPrimeAdapt' voit le jour ce 1ᵉʳ janvier 2024 Un dispositif qui doit permettre aux personnes âgées ou en situation de handicap de rester chez elles en adaptant leurs logements à la perte d'autonomie. Comment ça marche ? Qui y est éligible ? On fait le point.

C’est pour aider les personnes âgées à rester au maximum à leur domicile qu'elle sera lancée le 1ᵉʳ janvier 2024. MaPrimeAdapt', qui permet aux ménages modestes d'adapter leur logement à la perte d'autonomie, a pour objectif d'adapter 45.000 logements l'année prochaine, et 680.000 en dix ans.

Elle est le fruit de plusieurs dispositifs déjà existants, dont l’aide "Habiter Facile", distribuée par l’Agence nationale de l'habitat (Anah), les aides de la Caisse nationale d’assurance vieillesse (Cnav) pour l’adaptation du logement des personnes âgées et un crédit d’impôt pour certains types de travaux.

À qui s'adresse-t-elle ?

Cette nouvelle aide intègre toutefois une nouveauté : désormais, tous les plus de 70 ans y auront droit, y compris ceux qui n’ont pas de souci de santé. À noter que les 60-69 ans qui justifient d’une perte d’autonomie précoce pourront aussi y prétendre.

Pour en bénéficier, vous devez être propriétaires occupants ou locataires du parc privé pour votre résidences principale sans condition d’ancienneté.

Quels types de travaux ?

Le dispositif a vocation à financer aussi bien les travaux d’adaptation intérieurs qu'extérieurs. Dans le premier cas, il peut s'agir notamment de l'installation d'un monte-escalier, de l'aménagement de salle de bain, de WC surélevés et barre d’appui, de l'aménagement de cuisine ou encore l'éclairage à détection de mouvement, énumère le site du gouvernement.

Dans le second, l'aide peut servir à l'installation d'une rampe d’accès vers l’entrée du pavillon, d'une place de parking PMR, de volets roulants ou encore à l'élargissement de la porte d’entrée.

Quelle prise en charge ?

Plus en détail, MaPrimeAdapt' permet de se faire rembourser jusqu’à 70% des travaux d'adaptation. Le calcul dépend des revenus du ménage, de la région et du nombre d’occupants dans la maison du senior. Le plafond des travaux pris en charge est fixé à 22.000 euros hors taxes.

Comment y prétendre ?

Pour solliciter un financement de travaux d'adaptation, il suffit de déposer une demande d’aide directement sur la plateforme dédiée à MaPrimeAdapt’ qui ouvrira dès janvier ou auprès des délégations locales de l'Agence nationale de l'habitat (Anah).

Voulue par Emmanuel Macron, MaPrimeAdapt' doit être lancée avec 68 millions d'euros d'enveloppe budgétaire. D'ici à 2017, l'État doit investir un milliard d'euros pour aider les plus âgés à rester chez eux plutôt que d’aller en Ehpad, puis quatre milliards d’ici à 2034.

À titre de repère, selon le Haut Commissariat au Plan, la France comptera 11,3 millions de personnes âgées de plus de 75 ans en 2050, contre 6,5 millions aujourd'hui. Parmi elles, 2 millions seront modérément dépendantes et 900.000 sévèrement dépendantes, contre respectivement 1,3 million et 600.000 actuellement.