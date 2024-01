MaPrimeRénov', bonus réparation, bonus écologique... Quand les aides de l'État font grimper les prix

Les aides du gouvernement peuvent-elles parfois... plomber votre pouvoir d'achat ? La question se pose notamment pour le bonus réparation. Certains réparateurs n'hésitent pas à augmenter leur marge, sachant qu'une partie de ce que vous payez sera remboursée.

En novembre 2023, Adrien a installé une pompe à chaleur. Il a eu le choix entre un devis de 14.000 euros, sans aides, et un devis de 20.000 euros proposé par un artisan labellisé MaPrimeRénov'. Pour lui, ça n'a rien changé : "On a pu bénéficier d'aides de l'état à hauteur de 50 %, donc environ 10.000 €". Mais comment expliquer un écart de 6000 euros entre les deux artisans ? Selon Sandrine Allonier, chargée de communication chez Heero, les entreprises labellisées ont plus de dépenses : "Pour obtenir ce fameux label, les artisans doivent eux-mêmes payer pour obtenir ces qualifications, donc ça peut aussi se répercuter sur le prix", avance-t-elle.

Autre aide publique récente, c’est le bonus réparation. Ce coup de pouce de 15 à 60 euros a été créé pour remettre en état vos appareils électriques. En un an, les révisions de l'électroménager ont grimpé de 10% à 15%. Les réparateurs auraient-ils pris quelques libertés au niveau des prix depuis l'arrivée du bonus ? La réponse est non, selon une entreprise de réparation à domicile : "Les réparateurs, ce ne sont pas Crésus. Mais on est impactés de plein fouet par l'inflation. Nous, on se rend à domicile chez les Français, donc on a des frais de voiture, d'essence, de parking et aussi les pièces détachées qui ont augmenté. On a juste répercuté cette inflation. On n'a pas du tout augmenté nos marges", assure Aurélie Fircowicz, directrice associée de Murphy.

Dernier secteur, abondamment aidé ces derniers mois, c'est le fameux bonus écologique pour l'achat d'un véhicule électrique. Là aussi, la prime de l'État a fait grimper les prix. "Un constructeur chinois qui est sorti du bonus écologique en France a baissé ses prix de l'ordre de 3 à 4000 euros. Cet exemple montre bien que la prime peut avoir un effet sur les prix. Et sans primes, sans bonus, les prix peuvent diminuer", explique Marianne Enault, journaliste environnement TF1-LCI. Le gouvernement envisage, de son côté, de limiter la politique des chèques dès cette année.