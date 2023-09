Mon nouvel assureur a-t-il accès à l'historique de mes sinistres ? Le 20H vous répond

"Il faut répondre complètement et le plus exactement possible au questionnaire d’assurance, car leurs déclarations engagent les assurés", conseille-t-on chez France assureurs, qui défend les intérêts des professionnels du secteur. En clair, si vous mentez, "même pas omission", vous risquez d’être indemnisé partiellement... voire pas du tout.