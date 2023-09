Mon patron est-il tenu d'installer des bornes de recharge de voiture électrique ? Le 20H vous répond

Peut-on recharger sa voiture électrique sur son lieu de travail ?

Pourquoi pas... Mais sachez que votre employeur n’a pas l’obligation de prévoir des places pour ça. "À partir du 1ᵉʳ janvier 2025, les entreprises devront réserver 5% des places aux voitures électriques, à partir du moment où elles proposent plus de 20 places de parking au total", explique Clément Molizon, délégué général de l’Association nationale pour le développement de la mobilité électrique.

Il n’a pas non plus l’obligation de vous offrir l’électricité : "En général, il facture un abonnement à ces salariés, dix euros par mois pour utiliser les places et les recharges", observe Anthony Meynard, conseiller commercial pour le concessionnaire Ford Les Ulis.