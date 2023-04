VIDÉO - Stocker du carburant chez soi : quelles sont les règles ?

Les bidons d'essence ne peuvent pas être entreposés dans toutes les pièces de la maison. Il n'est pas possible de les stocker dans les combles ou sur une terrasse. Il est préférable de les placer dans une cave, et à un emplacement éloigné des sources de chaleur. De plus, "Il n’y a pas d’obligation, mais il vaut mieux disposer d’extincteur à proximité", conseillait maître Franck Cohen, avocat spécialiste du droit routier, dans "Le 20H vous répond".

L’idéal est également d’acheter de petites quantités de carburant pour éviter que l’essence ne stagne trop longtemps. Un carburant stocké plusieurs mois dans des bidons risque d'abîmer le moteur d'une voiture, moto ou tondeuse.