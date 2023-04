Électricité : oui, la hausse de votre facture peut dépasser les 15% du bouclier tarifaire

Pourquoi avoir choisi ce chiffre de 15% s'il ne concerne pas tout le monde ? La majorité des augmentations s'en approche, mais pas seulement. "La communication se base souvent sur le chiffre le plus bas, pour montrer que l'aide est importante et que la hausse sera contenue, souligne Anne-Sophie Alsif, cheffe économiste chez BDO France. Comme l'inflation énergétique est très importante et a un impact sur la consommation, l'idée, c'est que les ménages aient confiance et continuent de consommer".