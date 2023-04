Bouclier tarifaire : la hausse des factures limitée à 15%, ce n’est qu’une moyenne...

Vous l'avez remarqué : depuis deux mois, votre facture d'électricité est plus élevée. La hausse varie selon la situation de chacun. Les Français sont plus de 20 millions à bénéficier d’un tarif réglementé. L’État avait annoncé une hausse limitée à 15% pour ces contrats, mais c’est une moyenne. Autrement dit, tout le monde n’est pas logé à la même enseigne. Et ces augmentations sont différentes d’un abonné à un autre, selon le type de contrat, le logement et la puissance du compteur.