Puis-je changer l'écran cassé de mon téléphone avec le bonus réparation ? Le 20H vous répond

Si je casse l'écran de mon téléphone portable, puis-je bénéficier du bonus réparation pour le faire réparer ?

Non, les casses d’écran ne sont pas éligibles au bonus réparation. En fait, toutes les pannes "non fonctionnelles" sont exclues du dispositif, comme le précise l’éco-organisme Ecosystem sur son site ! C’est dommage, parce que le bris d’un écran est l’une des pannes les plus fréquentes pour un smartphone !

En revanche, vous pouvez toucher 25 euros d’aides si vous changez la batterie, le microphone ou encore l’objectif de l’appareil photo de votre smartphone.

Il reste toutefois une condition à remplir : vous devez utiliser votre appareil depuis plus de deux ans, la durée de la garantie légale de conformité. En effet, "les produits encore sous garantie ne sont pas concernés par ce bonus", comme le précise cette page du service public.