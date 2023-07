Puis-je utiliser mes chèques-vacances à l'étranger ? Le 20H vous répond

Puis-je utiliser les chèques-vacances sur la route, à la pompe à essence par exemple ?

Non, vous ne pourrez pas faire le plein, car la règle pour les chèques vacances, c'est qu'on ne peut payer que des services. Vous pourrez donc les utiliser pour le télépéage. Mais, attention, il faut s'inscrire en ligne avant de partir pour bénéficier de l'abonnement Liberté Vacances. La démarche est rapide et en plus, si vous créditez votre compte d'ici au 31 juillet, vous aurez 20 à 25 % en plus sur votre solde.

J'ai retrouvé des chèques-vacances périmés. Que puis-je faire ?

Rien du tout. Pour les chèques-vacances périmés en 2022, c'est déjà trop tard. En revanche, pour vos coupons valables jusqu'au 31 décembre 2023, vous aurez trois mois pour les sauver après leur date limite. Tout simplement en les échangeant contre de nouveaux chèques-vacances sur le site leguide.ancv.com. Ils seront ensuite valables deux ans de plus.

Enfin, puis-je utiliser mes chèques vacances à l'étranger ?

Pas sur place. En revanche, si vous réservez le transport et l'hébergement avant de partir en passant par une agence de voyages qui accepte les chèques-vacances, c'est possible. Mais, l'Agence des chèques-vacances précise que cela ne fonctionne que pour des séjours dans l'Union européenne.