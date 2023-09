Puis-je régler n’importe quelle somme avec des petites pièces ? Le 20H vous répond

Puis-je régler n’importe quelle somme, même élevée, avec des petites pièces ?

"Vous pouvez aller jusqu’à cinquante pièces de monnaie pour un seul et même paiement", peut-on lire sur le site du service public. Cette règle a été instaurée par ce règlement européen, au moment de la mise en circulation de l’euro comme moyen de paiement : "Nul n’est tenu d’accepter plus de cinquante pièces lors d’un seul paiement", dispose l’article 11. Au-delà de cinquante pièces, on peut donc vous refuser votre monnaie !

Si vous optez pour les billets, vous pouvez régler jusqu’à 1.000 euros en liquide auprès d’un commerçant. C’est prévu par l’article D112-3 du code monétaire et financière. Ce plafond est porté à 10.000 euros si "votre domicile fiscal ne se situe pas sur le territoire de la République française".