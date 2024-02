Que faire si j'ai souscrit un contrat de leasing pour un véhicule que je ne peux plus conduire ? Le 13H à vos côtés

Dans "Le 13H à vos côtés", le JT de TF1 vous accompagne face aux problèmes que vous rencontrez au quotidien. Au menu du jour, la question d'un téléspectateur dont le grand-père a souscrit un contrat de leasing pour un véhicule, mais n’est plus en mesure de conduire. Thierry Coiffier lui délivre ses conseils sur le plateau de Marie-Sophie Lacarrau.

Mon grand-père a souscrit un contrat de location avec option d’achat de quatre ans pour un véhicule. Le problème, c’est qu’il n’est plus en mesure de conduire. Peut-il résilier ce contrat ?

Déjà, voici un petit rappel concernant le leasing en matière automobile : il en existe globalement deux types de contrat. Le premier est la LLD, la location longue durée, conclue généralement pour une durée comprise entre un et cinq ans, moyennant le paiement de mensualités. Le second est la LOA, location avec option d’achat, elle offre la possibilité d’acheter le véhicule à la fin du contrat.

La plupart du temps, quand on souscrit l’un de ces deux contrats, on souscrit aussi des assurances. Mais souvent, cela ne couvre que la perte d’emploi, l’incapacité temporaire de travail ou le décès. C’est pour ça qu’il faut bien réfléchir avant de s’engager dans un leasing. C’est vrai que cela permet d’être au volant d’un véhicule que, souvent, on n'aurait pas pu acheter. Mais en cas de divorce, de détachement à l’étranger, de changements importants et imprévus, cela peut devenir embêtant.

Que faire pour résilier ?

Le principe, c’est que si vous souhaitez restituer le véhicule d’une manière anticipée, il faudra payer l’intégralité des loyers restants. Ce n’est vraiment pas avantageux.

Deuxième solution : il est possible, dans le cadre d’une LOA, d’acheter de manière anticipée le véhicule. En général, c’est possible après une année de location. Donc vous levez l’option d’achat, vous devenez propriétaire du véhicule. Vous pouvez ensuite le vendre et récupérer tout de même une grande partie de votre mise.

Troisième solution : il est possible de transférer son contrat de location à un tiers. Il y a des sociétés qui se sont spécialisées dans ce genre d’opération. Vous ne paierez plus les mensualités et le nouveau signataire, lui, obtiendra un véhicule en bon état avec une durée d’engagement plus faible. Mais là encore, soyez vigilants, lisez bien le contrat, toutes les conditions pour éviter les mauvaises surprises.

