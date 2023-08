Que puis-je faire face aux bruits de travaux de mon voisin ? Le 13H à vos côtés

Autre problème : les ouvriers qui travaillent chez mon voisin utilisent mon balcon et mon jardin pour accéder au chantier.

Si vous n'avez pas été prévenu de cela, et que vous n'avez pas donné votre accord, c'est totalement illégal, et c'est même inscrit au Code pénal : que l'on soit copropriétaire ou locataire, le balcon et le jardin sont des extensions de votre domicile. C'est donc comme votre maison ou votre appartement : on n'a pas le droit de s'y introduire sauf si vous l'autorisez.

Quel est alors le risque en cas d'infraction ?

Votre voisin risque gros dans ce cas-là : au maximum, une peine de trois ans de prison et jusqu'à 45.000 euros d'amende. Vous pouvez le menacer de déposer plainte mais pour votre dossier, il faut d'abord prouver la présence des ouvriers sur votre balcon ou votre jardin. Pensez donc à prendre des photos et des vidéos. Et surtout, pensez à les conserver.