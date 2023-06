Quels réparateurs proposent le bonus réparation ? Le 20H vous répond

Tous les réparateurs proposent-ils le bonus réparation ?

Non, il faut impérativement passer par un réparateur labellisé QualiRépar… Il se peut qu’il n’y en ait pas près de chez vous. Bon à savoir : certains interviennent à domicile, "ils facturent leurs déplacements", précise Ecosystem, l’éco-organisme qui distribue ce bonus réparation, qui ajoute qu’il y a "environ 1600 réparateurs agréés en France actuellement".

Ce n’est pas la seule limite du dispositif, qui n’a pas rencontré le succès attendu, comme nous vous l’avons déjà expliqué dans cet article. D’abord, seule une trentaine d’appareils, et certains types de pannes seulement sont éligibles. Par exemple, vous touchez 25 euros si vous changez la batterie ou le microphone de votre smartphone. Mais vous n’avez droit à rien si vous souhaitez réparer l’écran… C’est pourtant l’une des pannes les plus fréquentes ! En fait, toutes les pannes "non fonctionnelles" sont exclues du dispositif, comme le précise l’éco-organisme Ecosystem sur son site !