Réforme adoptée, quels changements pour votre retraite ?

Le montant de la pension s'élève à 1200 euros minimum pour tous les futurs retraités ayant une carrière complète. On parle là d'un montant brut, ceux qui sont déjà à la retraite en bénéficieront. L'index senior s'appliquera aux entreprises de plus de 1000 personnes dans un premier temps. Elles devront déclarer le nombre de salariés âgés qu'elles emploient. L'employeur sera exonéré de cotisation pour l'embauche en CDI des demandeurs d'emploi de plus de 60 ans.

À condition d'avoir cotisé cinq trimestres avant 20 ans, vous pourrez partir à 62 ans ; avant 18 ans, ce sera 60 ans ; avant 16 ans, 58 ans.

Dernière étape, le passage devant le Conseil constitutionnel chargé de vérifier que le texte est conforme à la constitution.