Réveillon du Nouvel An : quelles sont les règles si j'organise une fête chez moi ? Le 13H à vos côtés

Dans "Le 13H à vos côtés", le JT de TF1 vous accompagne face aux problèmes que vous rencontrez au quotidien. Au menu du jour, un rappel des règles à respecter et quelques conseils si vous avez prévu d'organiser une soirée chez vous pour le Nouvel An. Sur le plateau de Jacques Legros, Thierry Coiffier fait le point sur ce qui est autorisé ou non pour que votre réveillon du 31 décembre reste une fête.

Bientôt la fin d'une année et le début d'une nouvelle. À l'approche du réveillon de la Saint-Sylvestre et du passage de 2023 à 2024 ce dimanche 31 décembre, peut-être avez-vous prévu d'organiser une soirée chez vous avec des amis ou votre famille ? Alors pour que la fête soit belle et le reste, voici quelques conseils et un rappel des règles à respecter.

De fait, qui dit 31 décembre dit fête ; conversations animées, chants et danses endiablées... et beaucoup de bruit. Des nuisances sonores qui, forcément, peuvent entraîner des conflits de voisinage. Pour limiter le risque, commencez donc par à prévenir vos voisins qu'une fête aura lieu chez vous, cela ne peut pas faire de mal.

Ensuite, il faut en principe baisser le volume de 22h à 7h du matin. Une question de bon sens, même s'il n’y a pas de seuil spécifique de décibels à ne pas dépasser fixé par la loi pour une fête organisée à domicile. La nuit de la nouvelle année, il existe d'ailleurs une tolérance de la part des forces de l’ordre. Mais si vous poussez le bouchon vraiment trop loin, vous risquez malgré tout une amende de 68 euros pour tapage nocturne si vous la réglez directement, et même de 180 euros au-delà de ce délai. Ça peut faire cher la soirée...

Qui dit 31 décembre dit aussi feux d’artifices : qu'a-t-on le droit de faire en la matière ? D'abord, il est primordial de se renseigner en mairie. Si d’une manière générale la loi n’interdit pas de tirer un feu d’artifice chez soi, des arrêtés municipaux ou préfectoraux peuvent avoir été pris. Hérault, Lot, Vosges, Pyrénées-Orientales... la liste des départements où les engins pyrotechniques sont proscrits est longue. Même chose avec les pétards ; renseignez-vous bien.

Enfin, concernant les guirlandes ou autres décorations lumineuses que l’on peut mettre sur sa maison ou son balcon, est-il possible de les laisser allumer toute la nuit ? Là aussi, il y a certaines consignes à suivre. Une fois encore, n’hésitez pas à aller voir vos voisins pour savoir si ces lumières ne les dérangent pas et, pourquoi pas, pour vous mettre d’accord sur une heure d’extinction.

Selon leur intensité ou la façon dont elles sont placées, ces illuminations peuvent constituer un trouble anormal de voisinage - d'autant plus si vous avez opté pour des guirlandes sonores, qui ajoutent le bruit à la lumière.

Joyeux réveillon quand même !