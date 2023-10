VIDÉO - Revalorisation des petites pensions : pourquoi des retraités vont devoir la rembourser

La revalorisation des pensions de retraite les plus basses, dans la limite de 100 euros bruts par mois, était prévu dans la réforme des retraites. Pour toucher cette somme maximale, "il faut avoir travaillé et cotisé toute sa vie professionnelle, et avoir malgré cela une très petite retraite", précise au micro de TF1 le directeur général de la Caisse nationale d’assurance vieillesse (Cnav). Seules 20.000 personnes seraient dans ce cas de figure. En moyenne, les pensionnés retraités depuis le 1ᵉʳ septembre dernier seront aidés à hauteur de 33 euros, tandis que ceux qui étaient déjà retraités avant cette date percevront 60 euros, comme l'explique le reportage du 20H en tête de cet article.