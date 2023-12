Cumul emploi-retraite : conditions, plafond, calcul... quelles sont les règles ? Le 13H à vos côtés

Dans "Le 13H à vos côtés", le JT de TF1 vous accompagne face aux problèmes que vous rencontrez au quotidien. Au menu du jour, la question d'un habitant de Haute-Garonne qui cumule une activité en tant qu'auto-entrepreneur avec sa retraite. Thierry Coiffier lui répond sur le plateau de Jacques Legros.

Bernard, habitant de Ramonville (Haute-Garonne) qui s'interroge sur la possibilité de cumuler sa pension de retraite avec les revenus d’une nouvelle activité, et à quelles conditions. Qu'en est-il ?

Rappelons d'abord que vous pouvez tout à fait reprendre ou poursuivre une activité professionnelle une fois retraité, cela s’appelle le cumul emploi-retraite. Selon votre situation, vous pouvez cumuler votre pension de retraite et vos revenus d’activité intégralement ou de manière plafonnée.

Pour le cumul intégral, il faut avoir réuni les conditions d’une retraite à taux plein : soit en prenant votre retraite à l’âge légal (de 62 à 64 ans selon votre année de naissance) avec un nombre suffisant de trimestres ; soit en partant à 67 ans ou plus tard, ce qui vous donne droit automatiquement au taux plein quel que soit le nombre de trimestres.

En revanche, si vous ne réunissez pas ces conditions, il y aura un seuil à ne pas franchir. Quel est le niveau de ce plafond ? Le total mensuel de votre nouveau revenu et de votre retraite ne pourra pas dépasser la moyenne mensuelle de vos revenus d’activité des trois derniers mois. Ou, si c’est plus avantageux pour vous, 1,6 fois le Smic, soit 2734,85 euros bruts.

Prenons un exemple : vos derniers salaires d’activité étaient de 3000 euros mensuels. À la retraite, vous ne pourrez donc pas cumuler plus de 3000 euros de revenus. En cas de dépassement, le montant de votre pension sera réduit.

Si vous êtes perdu, n’hésitez pas à contacter votre caisse de retraite. D’autant qu’il y a eu du changement dans le domaine du cumul emploi-retraite.

Retenez que, depuis le 1ᵉʳ septembre dernier, le dispositif est encore plus avantageux. Et pour cause : grâce à votre nouvel emploi, vous générez de nouveaux droits à la retraite, ce qui n’était pas le cas auparavant. Vous toucherez donc une seconde pension quand vous déciderez de vous arrêter pour de bon.