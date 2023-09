VIDÉO - Salaires : qui bénéficiera des nouvelles hausses en 2024 ?

C'est l'une des professions où les salaires ont le plus augmenté l'année 2023, plus cinq à 15 % pour les ingénieurs en cybersécurité, largement de quoi couvrir l'inflation. "Pour notre bien-être et notre pouvoir d'achat, c'était tout à fait légitime d'avoir une augmentation", estime Baptiste, un ingénieur chez Wallix. Il a obtenu 200 euros supplémentaires de l'entreprise, car il fallait bien ça pour ne pas le perdre dans ce secteur ultra-concurrentiel. Et les hausses devraient se poursuivre d'ici à l'année 2024.