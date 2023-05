SNCF : les trains Ouigo sont-ils vraiment moins chers ?

Reconnaissables à leurs couleurs rose et bleu, les Ouigo ont trouvé leur place. Aujourd'hui, dix ans après leur apparition, 20 % des TGV en circulation sont des Ouigo. Le 2 avril 2013, Guillaume Pepy, ancien président de la SNCF, affirmait que c'était "un nouveau produit qui doit convaincre beaucoup de Français qui n'utilisent pas assez le TGV". Mission accomplie et surtout auprès des familles. Les Ouigo attirent actuellement deux fois plus les parents et leurs enfants que les TGV classiques grâce à des tarifs très bas pour les plus jeunes.