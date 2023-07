Taux du livret A au 1er août : il reste à 3% sans coup de pouce

Beaucoup s’attendaient à une hausse du taux du livret A en août 2023. Le livret A était de plus en plus rentable. En un an, son taux est passé de 1% à 3%. Mais dans le journal de 13H, le ministre de l'Économie et des Finances a annoncé que le taux de 3% serait maintenu pendant un an et demi, c'est-à-dire jusqu’au premier février 2025. Pour Myriam, une passante rencontrée par l'équipe du 20H, cela ne vaut plus le coup, car l’inflation en juin était encore à 4,5 % sur un an.