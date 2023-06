Les arbres du voisin me font de l'ombre, puis-je exiger qu'il les coupe ? Le 13H à vos côtés

Cathy, de Auchy-la-Montagne, dans l'Oise, explique dans la vidéo ci-dessus avoir un souci avec son voisin : il ne veut pas couper les branches d'arbres qui cachent le soleil de son terrain. Que peut-elle faire ?

Cathy nous dit que depuis son emménagement en 2010, les arbres n'ont pas du tout été taillés. Par conséquent, la perte d'ensoleillement pour elle est très importante. Selon l'article 673 du Code civil, vous êtes en droit d'exiger de votre voisin qu'il coupe les branches qui empiètent sur votre terrain. Mais ne le faites pas vous-même, c'est le voisin qui doit le faire.

Et pour les arbres qui ne dépassent pas sur le terrain, mais font simplement de l'ombre ? Il faut déjà vérifier s'ils ont été plantés à distance réglementaire : un arbre qui fait plus de deux mètres de haut doit être planté à plus de deux mètres de la limite de propriété. Si ce n'est pas le cas, vous êtes en droit d'exiger qu'ils soient coupés. Mais attention, cela ne concerne pas les arbres qui ont plus de 30 ans : là, sauf rares exceptions, la dangerosité par exemple, ils n'est pas possible de les abattre.