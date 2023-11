Un électricien a mis ma maison aux normes... mais j'ai toujours des anomalies : le 13H à vos côtés

Dans "Le 13H à vos côtés", le JT de TF1 vous accompagne face aux problèmes que vous rencontrez au quotidien. Au menu du jour, la question d'une habitante de l'Isère mécontente des travaux réalisés chez elle par un électricien. Thierry Coiffier lui répond sur le plateau de Marie-Sophie Lacarrau.

Ingrid, de Saint-Jean-de-Bournay, en Isère, nous explique avoir contacté un électricien pour la mise aux normes de sa maison. Après les travaux, des anomalies sont toujours constatées. Que peut-elle faire ?

Ingrid a voulu mettre sa maison en location. Or, il y a des diagnostics obligatoires à fournir au locataire. Le DPE (le diagnostic de performance énergétique), le constat de risque à l’exposition au plomb et puis depuis 2018, deux autres documents importants, l’état de l’installation intérieure de l’électricité et du gaz (si ces installations ont plus de 15 ans). Ingrid a donc signé un devis avec un électricien pour "mettre aux normes" son installation. Le problème, c’est que malgré 2500 euros de travaux, le diagnostic électrique a présenté des anomalies.

Alors, que peut faire Ingrid ? "Quand un artisan intervient chez vous, il est tenu par une obligation de résultat", nous indique maître Taillanter, avocat au barreau de Lyon. "C’est-à-dire qu’il doit réaliser les travaux prévus par le devis. De plus, ces travaux doivent être réalisés dans les règles de l’art et être exempts de vices. L’artisan a en plus un devoir de conseil, donc s’il ne parvient pas à réaliser correctement les travaux, il doit vous en informer", poursuit maître Taillanter.

Comment Ingrid peut-elle faire valoir ses droits, puisque l’artisan n’a clairement pas rempli ses obligations, ni de résultat (mettre aux normes l’installation) ni de conseil (il n’a pas informé Ingrid de difficultés) ? Dans un premier temps, il faut le contacter et lui signaler les problèmes. C’est ce qu’a fait Ingrid, mais l’artisan n’a pas voulu revenir en expliquant que la mise en conformité était impossible.

Il faut donc monter en puissance et le mettre en demeure par lettre recommandée. Ensuite, il faut envisager une procédure judiciaire en référé afin qu’un juge ordonne la reprise des travaux. Il faudra démontrer que l’artisan n’a pas rempli ses obligations. Le diagnostic électrique qui présente des anomalies après le passage de l’électricien est quand même un bon élément de preuve. On peut aussi demander l’intervention d’un expert.

Concernant la reprise des travaux si elle est ordonnée par le juge, soit l’électricien s’exécute de lui-même, soit un autre artisan intervient, mais évidemment aux frais du premier électricien.

