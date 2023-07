Un restaurateur a-t-il le droit de me facturer la carafe d'eau ? Le 20H vous répond

Le restaurateur peut-il me facturer une carafe d'eau ou une corbeille de pain ?

C'est non. Et c'est une particularité bien française : depuis 1967, si vous prenez un repas à table, vous avez droit à un couvert qui inclut finalement pas mal de choses, la vaisselle, les épices comme le sel et le poivre et, on y vient, le pain et l'eau. Pour l'eau, cela va même plus loin, car vous pouvez en obtenir gratuitement, même sans rien commander, dans n'importe quel bar ou restaurant.

Les tarifs des centres de loisirs sont-ils encadrés par la loi ?

Oui et non. Chaque commune fixe librement les conditions d'inscription, c'est-à-dire les tarifs. Mais elle doit toujours tenir compte du quotient familial ou des revenus des familles. Et attention, les repas peuvent être facturés en plus. On peut aussi vous demander d'apporter un petit casse-croûte pour le déjeuner de votre enfant.